Добкін. Якщо не в Москву, так до Києва

Харків. 18 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні перебуває в столиці країни.

Як повідомляє прес-служба міськради, мер відбув зранку у Київ до Секретаріату Президента України для вирішення низки питань, повязаних з життєзабезпеченням Харкова.

Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА на час його відрядження повноваження міського голови покладено на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.