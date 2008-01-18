Добкін. Якщо не в Москву, так до Києва
17:15, 18 січня 2008Харьків
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Питання життєзабезпечення вимагає
Харків. 18 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні перебуває в столиці країни.
Як повідомляє прес-служба міськради, мер відбув зранку у Київ до Секретаріату Президента України для вирішення низки питань, повязаних з життєзабезпеченням Харкова.
Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА на час його відрядження повноваження міського голови покладено на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.
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