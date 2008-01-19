У суботу в Харкові без опадів

Харків. 19 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний 5-10м/сек.

За даними місцевих синоптиків, температура повітря у місті вдень 3°-°5 морозу.

В Харківській області температура від 2° до 7° градусів морозу.

19-20 січня в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються невеликі й помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, у західних областях удень подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. 19 січня у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень 20 січня – у більшості північних областей буде без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, 19 січня до 10° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях – вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 19 січня 1-6° морозу, у центральних областях до 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 20 січня вночі прогнозують від 4° морозу до 1° тепла, удень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 5-7° тепла.