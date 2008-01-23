У Харкові розпочала роботу парламентська робоча група з вивчення діяльності міської влади

До Харкова прибула парламентська робоча група з вивчення діяльності міської влади, повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

За інформацією голови ОДА Арсена АВАКОВА, представники цієї групи уже розпочали роботу в облдержадміністрації - вони перевірятимуть факти, викладені у поданні губернатора до голови Верховної ради України (щодо проведення дострокових виборів у Харкові – УНІАН).

Народні депутати поспілкуються з працівниками облдержадміністрації, Харківського міськвиконкому, керівниками силових структур області, а потім передадуть свої напрацювання до профільного комітету Верховної ради України.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради рекомендував парламенту створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

Згідно з відповідним проектом постанови, головою ТСК пропонується обрати народного депутата Олега ЛЯШКА (фракція БЮТ), його заступником - Василя ГРИЦАКА (фракція Партії регіонів). До складу ТСК пропонується обрати народних депутатів Миколу КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ), Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина), Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), Володимира МАЛИШЕВА (Партія регіонів), Руслана КНЯЗЕВИЧА (НУ-НС) та Артема ПШОНКУ (Партія регіонів).