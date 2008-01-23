Реконструкція аеропорту має розпочатися наприкінці 2008 року

Харків. 23 січня. УНІАН. Реконструкція Харківського аеропорту має розпочатися наприкінці 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

«Для того щоб вкладати в аеропорт конкретні кошти, потрібно мати готовий проект, вартість якого становить до 8% від загальних витрат, це - мільйони доларів», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, «відповідний бізнес-план уже замовлений в однієї з найвідоміших австрійських компаній, які розробляли подібні бізнес-плани для найбільших аеропортів Європи».

«Підготовка всієї необхідної документації, - вважає М.ДОБКІН, - має бути завершена не пізніше 2008 ріку».

«Будівельні роботи, - наголосив мер, - повинні розпочатися не пізніше, ніж наприкінці 2008 - початку 2009 року».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку отримало 700 млн. грн. на реконструкцію шести аеропортів - у Києві, Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Харкові і Львові. Реконструкція аеропортів проводиться в рамках підготовки до чемпіонату Европи з футболу в 2012 р. На реконструкцію аеропорту в Харкові, за оцінками Мінтранзв’язку, необхідно 122 млн. дол.

Довідка УНІАН. Станом на січень 2007 р., 50% акцій ВАТ «Харківський міжнародний аеропорт» знаходилися у власності ВАТ «Харківський міжнародний аеропорт», по 25% - у власності АТЗТ «Фінансова компанія «Авантаж» і приватного підприємства «ТЕЗ ТУР-Харків».