Гривня дешевшає

Харків. 24 січня. УНІАН. Як повідомляв УНІАН, у вівторок на міжбанківському ринку України спостерігався підвищений попит на американську валюту, і Нацбанку довелося здійснити інтервенцію щоб уникнути падіння гривні.

В середу ж, незважаючи на здешевлення долара по відношенню до євро, яке відбулося напередодні на світових ринках попит на американську валюту на українському міжбанку лише зріс. Якщо у вівторок ціни перевищували 5,07 грн./дол., то вчора котирування долара США стартували з відміток 5,06-5,1, до кінця дня – 5,06-5,09.

НБУ вчора знову був змушений витрачати валютні резерви, продаючи валюту по 5,06 грн./дол.