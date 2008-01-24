Добкін – віце-чемпіон!

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН увійшов до п’ятірки найбільш запитуваних політиків по пошуковій системі МЕТА, передає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на УРА-інформ.

Частіше М.ДОБКІНА по МЕТІ шукають Юлію ТИМОШЕНКО, рідше - Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляється, українська пошукова система МЕТА (www.meta.ua) опублікувала рейтинг запитів за минулий рік. За 12 місяців 2007 року відвідувачі МЕТИ задали понад 79 млн. запитів.

П’ятірка найбільш запитуваних політиків виглядає так:

1. Ю.ТИМОШЕНКО

2. М.ДОБКІН

3.Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

4.В.ЮЩЕНКО

5.В.ЯНУКОВИЧ