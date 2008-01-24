Добкін умовив Вінського віддати йому метро

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло Добкін зустрівся сьогодні з міністром транспорту і зв`язку України Йосипом Вінським.

Як повідомляє сайт міськради, у ході зустрічі обговорювалися проблеми фінансування будівництва метро в Харкові, забезпечення безпечної роботи станцій метрополітену «Академіка Барабашова» і «Академіка Павлова». Під час зустрічі обговорювалося питання і про можливість передачі підземки в комунальну власність міста. Міністр транспорту і зв`язку України підтримує цю ідею міської влади, оскільки, за його словами, ефективніше управляти метрополітеном не з Києва, а з Харкова.

За інформацією начальника Дирекції будівництва метрополітену Анатолія Кравчука, за період з 2005 по 2007 рік із державного бюджету для будівництва підземки було виділено 72 млн.грн, а з бюджету Харкова – близько 90 млн.грн. Обласна державна адміністрація для будівництва метро в Харкові коштів за цей період не виділяла.