Завтра у Харкові до 5° морозу

Харків. 28 січня. УНІАН. 29 січня в Харківській області переважатиме хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/сек.

За прогнозом місцевих синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме від 5° до 7°. морозу, у вівторок удень 2°-7° морозу. У Харкові вночі -6° -8°, вдень -3° -5°.

У найближчі дні в Україні синоптики прогнозують невеликі морози без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 29 січня, без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя, а вдень і на крайньому заході місцями невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці слабкий туман. На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на півдні Криму вночі 0-5°морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 7-12°морозу, вдень 1-6° морозу.

30-31 січня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 31 січня у західних та місцями в північних областях пройде невеликий мокрий сніг.

Температура в західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, у степовій частині Криму, 30 січня на Лівобережжі, а 31 січня у східних, Дніпропетровській області та Приазов`ї 8-13° морозу; вдень від 3° тепла до 2° морозу, на сході до 6° морозу, 31 січня у південній частині 1-6° тепла.

1 лютого на більшій частині території країни, 2 лютого в західних та північних областях невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу (вдень в західному регіоні помірні опади). Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні до 8° тепла; у східній частині вночі 1 лютого 5-10° морозу, 2 лютого 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

3-4 лютого і 7 лютого на більшій частині території України опади (в основному невеликі), 5-6 лютого переважно без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, на півдні до 3° тепла; вдень від 1° морозу до 5° тепла, на півдні 2-8° тепла.

Завтра у Києві та області без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

30-31 січня у столиці та області мінлива хмарність, без істотних опадів, лише 31 січня вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1-2 лютого у Києві та області часом невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 1-5° тепла.