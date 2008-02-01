Бударний вважає справу проти нього політичним замовленням

Харків. 1 лютого. УНІАН. У Червонозаводському районному суді Харкова розпочалося судове слухання у справі про вибух в офісі Партії регіонів напередодні парламентських виборів 2006 року.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Зиновій ГАЛАВАН, начальник слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області, яке провело розслідування і передало до суду матеріали кримінальної справи.

За словами З.ГАЛАВАНА в організації вибуху обвинувачуються Ігор БУДАРНИЙ – колишній охоронець народного депутата України Євгена Кушнарьова, та співучасник Володимир ПРИМАК.

Перше судове засідання відбулося у четвер, 31 січня. Справу веде суддя Сергій ОСТАПЧИК.

Як повідомляв УНІАН, вибух у коридорі офісу Харківської обласної організації Партії регіонів стався увечері 21 березня 2006 р., коли з нього виходив керівник виборчої кампанії ПР Євген Кушнарьов і направлявся для участі у теледебатах з губернатором Арсеном АВАКОВИМ. Під час вибуху ніхто не постраждав. У заявах журналістам Є.Кушнарьов потрактував це як замах на його життя.

І.БУДАРНИЙ був затриманий правоохоронцями у Харкові 25 вересня 2007 р. під час передвиборчої поїздки до Харкова лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. Правоохоронні органи того дня перебували в посиленому режимі у зв’язку з повідомленням одного з народних депутатів про можливий замах на прем’єр-міністра. І.БУДАРНОГО затримали в ході операцій «Трал» в районі проспекту Гагаріна майже в той час, коли В.ЯНУКОВИЧ після візиту мав проїжджати цим шляхом в аеропорт для вильоту до Києва. За повідомленнями у пресі, в І.БУДАРНОГО вилучили набої, пістолет та вибухові пристрої. Представники харківського УБОЗу невдовзі спростували інформацію про те, що І.БУДАРНИЙ начебто готував замах на В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до Харкова.

Повідомляючи про перший день судового слухання справи, місцеві ЗМІ передали, що відеозйомка в залі Червонозаводському суду заборонена.

Як пише «Газета по-харьковски», за версією слідства, саморобний вибуховий пристрій на замовлення охоронця І.БУДАРНОНОГО зробив В.ПРИМАК. За інформацією «МедіаПорту», даючи свідчення, В.ПРИМАК визнав, що дійсно виготовляв вибуховий пристрій. Але тоді, коли одержав замовлення, не знав, для чого він насправді призначений.

І.БУДАРНИЙ, за словами В.ПРИМАКА, говорив йому, що вибухівка потрібна «для тренування охоронців», тому перед вибухом пристрій повинен був видати звуковий і світловий сигнали та спрацювати із запізненням.

Прокурор же звернув увагу суду на «деякі суперечності» в інформації, яку слідчі СБУ одержали від В.ПРИМАКА під час досудового слідства, і свідченнями, які він дав у четвер в суді.

Слідчому В.ПРИМАК зізнався: вже у момент передачі охоронцеві Є.Кушнарьова вибухового пристрою той розповів йому, що він буде використаний «для імітації замаху на Євгена Петровича Кушнарьова, шеф у курсі». Пізніше І.БУДАРНИЙ сказав В.ПРИМАКУ, що «шеф задоволений», а як подяку передав 200 гривень.

В залі суду В.ПРИМАК визнав, що так все і було, і заявив, що під час досудового слідства на нього не тиснули.

Водночас, І.БУДАРНИЙ повідомив суду, що після затримання його били правоохоронці Адвокат І.БУДАРНОГО Лідія МЕЛКОНЯН заявила, що бачила тілесні ушкодження на тілі свого підзахисного – він це пояснив адвокату як спосіб добитися від нього зізнання у скоєнні даного злочину, пише «МедіаПорт». Екс-охоронець Є.Кушнарьова повністю заперечив свою причетність до вибуху і назвав справу політичним замовленням.

Клопотання про зміну міри запобіжних заходів для підсудних на підписку про невиїзд в суді були відхилені.

Наступне засідання суду призначене на 15 лютого.