Добкін зібрався до Німеччини

Харків. 1 лютого. УНІАН. Німецький фонд „Живе місто” зацікавлений у співпраці з Харковом.

Як повідомляє сайт міськради, на ім’я Харківського міського голови Михайла Добкіна надійшло запрошення від оргкомітету міжнародного конгресу „Ресурси міста - 2008”, який проводиться за підтримки німецького фонду „Живе місто”, взяти участь у цьому заході у вересні поточного року. Увага до Харкова з боку німецької сторони викликана успішним виступом Михайла Добкіна на попередньому конгресі у вересні 2007р. у Берліні.

За сім років проведення конгресів фондом ”Живе місто” Харківський міський голова був першим мером від міст СНД, який виступив на конгресі з доповіддю, і першим мером міст України, який зробив презентацію можливостей міста в Посольстві України в Німеччині для німецьких ділових кіл. Стислий зміст доповіді Михайла Добкіна розміщений на веб-сторінках фонду поруч з авторитетними доповідачами Німеччини.

Наступний конгрес за тематикою „Охорона довкілля”, „ Міське зелене господарство” та „Якість життя в місті” відбудеться з 10 по 12 вересня 2008р. у м. Дрездені.