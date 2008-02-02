Прокурор Харкова Суходубов подав у відставку

Харків. 2 лютого. УНІАН. Подав у відставку прокурор Харкова Володимир СУХОДУБОВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі області, інформація про те, що В.СУХОДУБОВ написав рапорт з проханням звільнити його з посади була оприлюднена на колегії прокуратури Харківської області у середу, 30 січня.

За інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, рапорт В.СУХОДУБОВА розглядає Генеральна прокуратура України.

Посаду прокурора Харкова В.СУХОДУБОВ обіймає з весни 2005 року.