Прокурор Харкова Суходубов подав у відставку
12:28, 02 лютого 2008Харьків
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Рапорт прокурора розглядає Генпрокуратура
Харків. 2 лютого. УНІАН. Подав у відставку прокурор Харкова Володимир СУХОДУБОВ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі області, інформація про те, що В.СУХОДУБОВ написав рапорт з проханням звільнити його з посади була оприлюднена на колегії прокуратури Харківської області у середу, 30 січня.
За інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, рапорт В.СУХОДУБОВА розглядає Генеральна прокуратура України.
Посаду прокурора Харкова В.СУХОДУБОВ обіймає з весни 2005 року.
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