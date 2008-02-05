29 лютого у Харкові пройде перший земельний аукціон

Харків. 5 лютого. УНІАН. 29 лютого у великому залі Харківського міськвиконкому відбудеться перший земельний аукціон у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, тендер на проведення земельних торгів виграло харківська філія Державного підприємства «Укрспецзем».

Директор підприємства Володимир ТУПІЦИН стверджує, що організація земельних торгів у Харкові суттєво відрізнятиметься від попередніх земельних аукціонів в Україні. На земельному аукціоні в Харкові покупець одержить повний пакет необхідних документів, чого раніше не практикувалося в Україні.

За інформацією В.ТУПІЦИНА, середня стартова ціна однієї сотки землі на аукціоні в Харкові становитиме 50 тис. грн. Всього на аукціоні буде виставлено 16 лотів: 13 – з правом викупу і 3 – з правом оренди.