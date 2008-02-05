У Львові через грип закриті всі школи

Харків. 5 лютого. УНІАН. 4 лютого до МНС надійшло повідомлення про те, що у м. Львів у період з 28 січня по 02 лютого захворювання на грип та гострі респіраторні захворювання перевищили пороговий рівень в 1,2 раза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, проведено засідання протиепідемічної та протиепізоотичної комісії міста. На підставі рішення комісії та розпорядження міського голови з 4 лютого призупинено навчально-виховний процес та введено карантинні заходи в загальноосвітніх закладах м. Львів.

Ситуація перебуває під контролем СЕС області та міста.