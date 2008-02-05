Павленко похвалив Харківщину за підготовку до Євро-2012

Харків 5 лютого. УНІАН. Міністр сім`ї, молоді і спорту України Юрій Павленко задоволений рівнем підготовки міста Харкова і Харківської області до європейської футбольної першості 2012 року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Я дуже високо оцінюю рівень підготовки Харкова і області до Євро-2012. Тут, у першу чергу, є велика зацікавленість місцевих органів влади під керівництвом обласної державної адміністрації. Тому якихось особливих питань поки що немає. Харків витримує всі необхідні терміни і всі необхідні зобов’язання»,- сказав, коментуючи ситуацію, Ю.Павленко.

Серед проблем, які треба вирішити для якісної підготовки України до Євро-2012, міністр назвав недостатнє фінансування. «Це проблема і Харкова, і Львова, це проблема і Донецька, і Дніпропетровська, і Одеси – всіх міст, які не мають коштів на розвиток, на заміну інфраструктури та її розбудову. Тому це питання буде ставитись містами на організаційному комітеті. Треба чітко розуміти: приймаючою, найбільш відповідальною стороною Євро-2012 є Федерація футболу України і приймаюче місто. Роль уряду – третьорядна»,- підкреслив Ю.Павленко.