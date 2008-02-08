В суботу у Харкові пасмурно

Харків. 8 лютого. УНІАН. В суботу у Харкові без опадів, вдень пасмурно, вітер східний 3-6 м/сек, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі -4°-6°, вранці -2°-4°, вдень від 0°до -2°, увечері – до 7° морозу.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у Криму, а вночі та вранці і в західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці в Україні, окрім півдня, тумани. У східній частині та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на сході до 10° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни 4-7° тепла.

10-11 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних областях та у Криму місцями невеликі опади, слабка ожеледь. Місцями туман. На дорогах східних областей та в районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу (10 лютого на крайньому заході країни та в Криму 1-6° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 7° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

12-13 лютого - без істотних опадів. Температура вночі 3-9°, у Криму 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та півдні Криму до 6° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 7-13° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

У Києві та області у суботу - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

10-11 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

12-13 лютого - без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.