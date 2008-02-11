Сестри Бондаренко виграли Gaz de France

Харків. 11 лютого. УНІАН. Сестри Олена та Катерина БОНДАРЕНКО стали переможницями турніру WTA другої категорії 16 eme Open Gaz de France у Парному розряді з призовим фондом $600 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт харківського тенісного Клубу «Тетра». У фіналі українські тенісистки впевнено переграли чеську пару Хрдінова/Углірова: 6-1 6-4.

Це другий титул WTA, який сестри виграли разом. Першим був Відкритий чемпіонат Австралії. Крім того, в активі Олени БОНДАРЕНКО виграний разом з білоруською тенісисткою Анастасією ЯКИМОВОЮ турнір WTA в Стамбулі (2006).

Українські інформагентства повідомляють, що розмір винагороди сестер БОНДАРЕНКО на турнірі в Парижі становить $30 тис. За іншими джерелами - $48 тис.

Вже відомо, що наступними змаганнями, у яких візьмуть участь Олена та Катерина, буде турнір в Антверпені з призовим фондом $600 тис.