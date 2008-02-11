Шебелинський ГПЗ у січні скоротив переробку газоконденсату

Харків. 11 лютого. УНІАН. Шебелинський газопереробний завод в січні скоротив переробку газового конденсату на 23,3%, порівняно з січнем 2007 року, до 59 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні Шебелинський ГПЗ скоротив виробництво бензину на 19,8%, порівнянні з січнем 2006 року, до 35,6 тис тонн, дизельного палива – на 24,3% – до 15,9 тис. тонн, мазуту – на 24,7% – до 6,1 тис.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році Шебелинський ГПЗ збільшив переробку газового конденсату і нафти на 15,8%, або на 136,6 тис. тонн, порівняно з 2006 роком, до 1001,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», виробляє неетиловані бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 р. виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ. При виробництві бензинів не використовуються присадки, що містять свинець. З другої половини 2003 р. Шебелинський ГПЗ в процесі виробництва бензинів використовує кисневмісні добавки.

Нафтопродукти, які виробляє Шебелинський ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Нафтогаз».

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.