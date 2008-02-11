Троє харків’ян обікрали банк на 7,5 млн. грн.

Прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням трьох харків’ян віком 30, 31 та 36 років у викраденні з банку безготівкових 7,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора відділу Наталію РУХЛЕНКО, організовану групу звинувачують

одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство в особливо великих розмірах, вчинення незаконних фінансових операцій, підроблення документів.

Основним напрямом злочинної діяльності організованої групи було заволодіння грошовими коштами у безготівковій формі, під виглядом укладення договорів кредитування, з використанням підроблених документів, за кредитними картками, емітованими банком на інших осіб.

За даними прокурора, шахраї шляхом обману та зловживання довірою, вчинених внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи безготівковими коштами одного з банків у сумі майже 7 з половиною мільйонів гривень.

У справі було допитано близько 700 осіб у якості свідків, показання яких стали одним з доказів вини членів цього злочинного угруповання. Кримінальну справу скеровано до суду.

Лише за шахрайство всім трьом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.