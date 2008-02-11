Аваков підтверджує візит Тимошенко до Харкова

Харків. 11 лютого. УНІАН. Губернатор Арсен АВАКОВ підтвердив запланований на 15 лютого візит у Харківську область прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕКО.

За його словами, сьогодні готова попередня програма візиту, яка зараз узгоджується з Кабміном. Поки планується, що Ю. ТИМОШЕКО відвідає завод «Турбоатом», можливо авіаційний завод. Крім того, керівник уряду в контексті підготовки до Євро-2012 ознайомиться з проектом робіт по аеропорту, залізничному вокзалу та метрополітену.

Запланована також зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з активом області. Не виключено, що під час візиту прем`єр-міністра супроводжуватимуть міністр транспорту і зв`язку, міністр промислової політики та Міністр ЖКХ, повідомляє видання «Главноє».