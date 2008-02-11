На Салтівці тролейбус збив перехожого

Харків. 11 лютого УНІАН. У Харкові, на проспекті Академіка Проскури (на кінцевій зупинці тролейбусів) під час розвороту водій тролейбуса скоїв наїзд на перехожого, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після наїзду водій зник з місця пригоди. Пішохід від отриманих травм помер на місці події. Працівники Державтоінспекції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали водія.