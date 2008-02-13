Коритцева вийшла в II раунд Cachantun Cup

Харків. 13 лютого. УНІАН. Харків`янка Марія Коритцева вийшла в другий раунд турніру WTA третьої категорії з призовим фондом $200 000 Cachantun Cup, що проходить у Вінья дель Марі, Чилі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Клубу «Тетра».

У стартовому поєдинку українська тенісистка в двох сетах завдала поразки досвідченій колумбійці Каталіне Кастаньо: 7-6(3) 6-1. Наступною суперницею Марії стане Петра Цетковська з Польщі, що обіграла третю ракетку турніру Емілі Луа з Франції.