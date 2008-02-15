Сестри Бондаренко в 1/2 турніру в Антверпені

Харків. 15 лютого. УНІАН. Харків`янки Олена та Катерина Бондаренко, що завершили свої виступи в одиночному розряді, продовжують боротьбу у парному розряді на турнірі WTA Proximus Diamond Games з призовим фондом $600 000.

Як повідомляє сайт кубу «Тетра», у другому раунді сестри Бондаренко завдали поразки інтернаціональному дуету у складі Патті Шнідер (Швейцарія) і Келлі Андерсон (ЮАР): 6-4 6-3.

Наступні суперниці дівчат визначаться в матчі чесько-японській парою Пешке/Сугияма і чеським дуетом Храдецка/Воракова.

На цьому турнірі сестри Бондаренко посіяні під третім номером.