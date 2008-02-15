У Харкові пожежа забрала життя 2 людей

Харків. 15 лютого. УНІАН. У Харків у двоповерховому житловому будинку в квартирі на першому поверсі через необережне поводження з вогнем при палінні в нетверезому стані виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовували три відділення Державної пожежної охорони МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.