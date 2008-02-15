Ющенко розбереться з ситуацією в Харківському метрополітені
14:30, 15 лютого 2008Харьків
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Це він пообіцяв меру Добкіну
Харків.15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв розібратися в ситуації зі зміною керівництва ДП «Харківський метрополітен».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, сьогодні під час зустрічі в Секретаріаті Президента М.ДОБКІН поінформував В.ЮЩЕНКА про зміну керівництва в Харківському метрополітені.
За словами М.ДОБКІНА, Президент пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася, і «не допустити до керівництва підприємством людину, здатну викликати конфлікт між керівництвом підземки і трудовим колективом».
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