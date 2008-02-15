Сьогодні мінували міськвиконком

Харків. 15 лютого. УНІАН. Повідомлення про замінування Харківського міськвиконкому, яке телефоном зробив сьогодні вдень невідомий, виявилося хибним.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради.

За інформацією Департаменту з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та цивільної оборони Харківської міськради, близько 14.40 на «02» надійшов анонімний телефонний дзвінок про нібито замінування будівлі міськвиконкому та її можливий вибух о 16.00.

В оперативному порядку на місце прибули співробітники МВС, МНС та вибухотехніки. Ніякого вибухового пристрою знайдено не було ні в приміщенні на пл. Конституції, 7, ні по вул. Квітки-Основ’яненка, 7, де розмішені служби міськради та міськвиконкому. Чергове повідомлення про замінування будівлі Харківського міськвиконкому виявилося хибним, повідомили у прес-службі.