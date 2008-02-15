Сьогодні у Харкові «мінували» міськвиконком і вуз, у Змійові – електричку

Харків. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні до правоохоронних органів області протягом доби надійшло три повідомлення про замінування трьох об’єктів – двох у Харкові, а одного в області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

Повідомлення надходили від невідомих телефоном про наявність вибухівки у приміщеннях Харківського міськвиконкому (вночі близько 2.00) та Харківської академії міського господарства (в середині дня близько 12.00), а також електрички на пасажирському вокзалі у райцентрі Зміїв (вранці близько 10.00).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, після проведення перевірок цих об’єктів спеціальними підрозділами у жодному з них вибухівки не було виявлено.

Працівниками органів внутрішніх справ провадяться оперативні заходи щодо встановлення осіб, які повідомляли про наявність вибухівок.