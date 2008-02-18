Машиністи метро призупинили голодування

Машиністи Харківського метрополітену, які з 11 лютого проводили акцію протесту з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА, призупинили голодування.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської організації Вільної профспілки залізничників України Володимир ДЕМИДЕНКО, акцію протесту призупинено в результаті домовленостей з новим керівником метрополітену - виконувачем обов’язків начальника Геннадієм БРОНШПАКОМ про створення погоджувальної комісії для врегулювання конфлікту.

«Наказ про створення комісії є, намети на майдані Свободи згорнуті, голодування призупинене», - сказав В.ДЕМИДЕНКО.

Він висловив сподівання, що комісія розбереться в ситуації і запропонує швидкий вихід із ситуації: «Ми відчули бажання нового керівника вникнути в суть проблем підприємства і вимог колективу».

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого наказом Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО Сергій МУСЄЄВ відсторонений від виконання обов’язків начальника ДП «Харківський метрополітен». Виконуючим обов’язки керівника метрополітену наказом міністра призначений Г.БРОНШПАК. Проти зміни керівництва метрополітену виступає мер Харкова Михайло ДОБКІН. 15 лютого під час зустрічі в Секретаріаті Президента міський голова інформував Віктора ЮЩЕНКА про зміну керівництва в Харківському метрополітені. За словами М.ДОБКІНА, Президент пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася, і «не допустити до керівництва підприємством людину, здатну викликати конфлікт між керівництвом підземки і трудовим колективом».