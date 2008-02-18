Сесія міськради відбудеться 27 лютого

Харків. 18 лютого. УНІАН. 19-та сесія Харківської міської ради V скликання відбудеться 27 лютого.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, на порядку денному сесії 49 питань.

Серед них: про забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет, про надання попередньої згоди на прийняття до комунальної власності міста Харкова ДП «Харківський метрополітен», про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки» тощо.