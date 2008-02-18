Колектив метро звернеться до Тимошенко

Харків. 18 лютого. УНІАН. Збори трудового колективу Харківського метрополітену ухвалили резолюцію, в якій відзначена необхідність звернутися з існуючими проблемами підприємства до профільного міністерства, Верховної ради, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради.

На зборах, які пройшли у суботу, було обговорено питання «Про дотримання вимог Закону України про міський електротранспорт».

Сайт цитує Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА, який виступив на зборах:

«Все, что сегодня здесь происходит, лет 5-7 назад могло нам только присниться в страшном сне: в угоду коммерческой структуре областная власть направила все свои усилия и административные рычаги против трудового коллектива стратегического предприятия, - відзначив Михайло Добкін. - Против людей, которые не просто перевозят от 800 тыс. до 1 млн. человек в день, но и обеспечивают безопасность технологически опасного объекта… Я бы хотел спросить, сколько раз приходил сюда губернатор Арсен Борисович Аваков? Сколько раз он встретился с трудовым коллективом, чтобы спросить, какие у него есть вопросы? («Ни разу!» – ответы из зала). И как, в таком случае, можно давать оценку работе многотысячного коллектива, ни разу не спустившись в метро?..

От 1,5 миллионов харьковчан я бы хотел выразить благодарность за вашу работу. За то, что, несмотря на давление, которое осуществляется на метро более года, (только на моей памяти), несмотря на мизерную зарплату, эти люди ответственно выполняют свою работу… Вашу позицию должен представлять человек, который от имени государства следит за соблюдением законодательства в области – он должен находиться в Кабинете министров, у Президента, в профильных комитетах Верховной рады и требовать компенсацию льготных перевозок. Именно губернатор должен это делать, как делал в свое время Евгений Петрович Кушнарев…

Как Харьковский городской голова, я буду вместе с вами, в любой ситуации, и помогу вам отстоять свои законные права. Вы ничего не требуете противозаконного – вы просите дать вам возможность нормально работать и обеспечивать безопасность важнейшего предприятия.

Почему сегодня, в угоду нескольких человек мы должны потерять метро, которое работает в городе не одно десятилетие?..».

На зборах була обрана робоча група, яка має підготувати фінансово-аналітичну довідку для подання в центральні відомства. Колектив висловив прагнення домагатися своїх цілей будь-якими законними методами, які надає їм чинне законодавство й Конституція України, повідомляє сайт міськради.