У Великому Бурлуку загинув підліток

Харків. 18 лютого. УНІАН. 17 лютого в райцентрі Великий Бурлук в результаті нещасного випадку загинув учень 5-го класу середньої школи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагедія сталася у неділю близько 12.30.

Троє учнів гралися в приміщенні нежитлового будинку, коли там обвалилася стеля. Один з підлітків був смертельно поранений. Два інших залишилися неушкодженими, повідомили управлінні.