Президенту невигідний такий парламент – Карасьов

Харків. 18 лютого. УНІАН. Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ невигідна ситуація, коли роботу парламенту заблоковано.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ.

За його словами, зараз і в парламенті, і в коаліції склалися певні “ландшафти недовіри, зради”. “Парламент начебто є, але наче й немає”, – сказав він. Така ж ситуація і з правлячою коаліцією. “Коаліція як інструмент влади фактично не діє”, – сказав В.КАРАСЬОВ.

Він зазначив, що Президенту така ситуація невигідна, адже закон про Кабінет міністрів, ініційований Президентом і вигідний йому, в умовах недієздатного парламенту не може бути розглянутий. Крім цього, сказав В.КАРАСЬОВ, не розглядаються й технічні закони, необхідні для повноправного членства України у Світовій організації торгівлі, ухвалити які Президент пообіцяв у Женеві. “Якщо цього не станеться, то буде міжнародний скандал”, – сказав політолог.

Разом з тим, В.КАРАСЬОВ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не дуже зацікавлена у розблокуванні роботи Верховної ради. На його думку, це також може бути пов’язане з тим, що уряд може більш вільно почуватися без ухваленого закону про Кабмін.

Політолог вважає малоймовірним проведення дострокових виборів найближчим часом. За його словами, це зараз не вигідно ні Партії регіонів, ні “Нашій Україні”.

Більш вірогідним такий варіант розвитку подій В.КАРАСЬОВ вважає у другій половині 2008 року, коли представники правлячої коаліції акумулюють необхідні для цього ресурси.

При цьому В.КАРАСЬОВ не виключає як дострокових парламентських, так і дострокових президентських виборів.

Також політолог не виключає можливості переформатування коаліції. “Принаймні, Партія регіонів чекає на це”, – сказав він.