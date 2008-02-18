На кордоні затримано партію компакт-дисків
12:42, 18 лютого 2008Харьків
0 0
Їх виявили у потязі Москва – Маріуполь
Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківські прикордонники та співробітники магістральної митниці затримали на державному кордоні 13,5 тис. компакт-дисків, які незаконно ввозилися в Україну.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабандна продукція була виявлена у потягу Москва – Маріуполь у пункті пропуску «Козача Лопань».
Контрабандний товар був захований провідником – 37-річним мешканцем Донецької області під стелею вагону №12.
Вартість затриманого дисків оцінюється в 135 тис. грн.
З початку року харківські прикордонники вилучили майже 21 тисячу контрофактних компакт-дисків, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter