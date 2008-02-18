На кордоні затримано партію компакт-дисків

Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківські прикордонники та співробітники магістральної митниці затримали на державному кордоні 13,5 тис. компакт-дисків, які незаконно ввозилися в Україну.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабандна продукція була виявлена у потягу Москва – Маріуполь у пункті пропуску «Козача Лопань».

Контрабандний товар був захований провідником – 37-річним мешканцем Донецької області під стелею вагону №12.

Вартість затриманого дисків оцінюється в 135 тис. грн.

З початку року харківські прикордонники вилучили майже 21 тисячу контрофактних компакт-дисків, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.