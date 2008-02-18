Мусєєв вважає своє відсторонення нелегітимним

Харків. 18 лютого. УНІАН. "Наказ про відсторонення мене з посади начальника Харківського метрополітену нелегітимний, тому що я був на лікарняному", - заявив 16 лютого в ході конференції трудового колективу ДП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв.

За його словами, він має намір зустрітися з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко і викласти ситуацію, яка склалася на підприємстві. "Основна наша проблема - це протистояння з Харківською облдержадміністрацією, яка зневажливо ставиться до нашого колективу", - зазначив С.Мусєєв. Він підкреслив, що був призначений на посаду начальника метрополітену за поданням голови ХОДА Арсена Авакова. "Тоді я всіх влаштовував. На жаль, облдержадміністрації не вдалося надати дієву допомогу метрополітену, окрім PR-акцій з голодуючими машиністами і сприяння конфлікту метро з торговим центром "Барабашово", - зазначив С.Мусєєв.

Він підкреслив, що метро зараз загрожує величезному бізнесу, яким є торговий центр "Барабашово". "Я такий же вихідець з концерну "АВЕК" і починав будувати ринок. Але пропрацювавши подальші 10 років на промислових підприємствах, я знаю ціну життю і здоров`ю людей. І я ніколи не зможу підписати дозвіл на будівництво, яке загрожує безпеці метрополітену і пасажирів", - заявив С.Мусєєв.

Як повідомлялося, 14 лютого начальника метрополітену С.Мусєєва було усунуто з посади на час роботи на підприємстві комісії Міністерства транспорту і зв`язку України. В.о. начальника метрополітену був призначений Генадій Броншпак (голова наглядової ради концерну "АВЕК і Ко", в структуру якого входить торговий центр "Барабашово"). ТЦ розташований навколо виходів із станції метро "Ім.академіка Барабашова".