Броншпак обіцяє не шкодити інтересам метро

Харків. 18 лютого. УНІАН. "У мене немає завдання зробити Харківський метрополітен структурою концерну "АВЕК", - заявив 16 лютого в ході конференції трудового колективу метрополітену в.о. начальника ДП "Харківський метрополітен" Геннадій Броншпак.

Він зазначив: "За весь час, що я пропрацюю на посаді керівника харківського метрополітену, я не зроблю нічого для того, щоб зашкодити в чомусь інтересам метро". "Більш того, якщо виникне конфлікт інтересів з концерном "АВЕК", якому я віддав 12 років своєї роботи, я завжди стоятиму на боці метрополітену", - підкреслив Г.Броншпак.

Коментуючи заяву харківського міського голови Михайла Добкіна про несамостійність Г.Броншпака, той зазначив: "Я не знаю нікого абсолютно самостійного. Всі ми працюємо в системі, виконуємо чиї-небудь вказівки. Тому єдине, що я можу сказати, - я не зроблю нічого на шкоду метрополітену".

Як повідомлялося, 14 лютого начальника метрополітену С.Мусєєва було усунуто з посади на час роботи на підприємстві комісії Міністерства транспорту і зв`язку України. В.о. начальника метрополітену був призначений Геннадій Броншпак (голова наглядової ради концерну "АВЕК і Ко", в структуру якого входить торговий центр "Барабашове"). ТЦ розташований навколо виходів зі станції метро "Ім.академіка Барабашова".