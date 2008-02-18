Аваков і Фельдман остаточно порозумілися

Харків. 18 лютого. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен Аваков і народний депутат України, голова благодійного фонду Олександр Фельдман підписали Меморандум про взаємодію між Харківською обласною державною адміністрацією і Міжнародним благодійним фондом "Фонд Олександра Фельдмана". В церемонії підписання взяла участь заступник голови облдержадміністрації Людмила Бєлова.

Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, виступаючи перед учасниками заходу, А.Аваков підкреслив, що підписання Меморандуму відбувається в рамках реалізації ініціативи Президента України Віктора Ющенка "Зігрій любов`ю дитину", яка спрямована на вирішення найгостріших проблем багатодітних сімей і дітей-сиріт.

"Це тільки початок нашої роботи щодо поліпшення ситуації з багатодітними сім`ями, - сказав керівник області.- Можу сказати, що динаміка зміни демографічної ситуації на Харківщині за минулий рік змінилася в позитивний бік на 0,5%. Хоча це й відносно невелика зміна, але таких результатів у нас не було за попередні 15 років. Сподіваюся, що ситуація змінюється на краще, і, тим більше, ми повинні бути до цього готові".

У свою чергу Олександр Фельдман повідомив, що на даний момент Фонд допомагатиме тим багатодітним сім`ям, в яких виховується 10 і більше неповнолітніх дітей. "З роками програма розширятиметься. Ми візьмемо під патронат і ті сім`ї, в яких виховується семеро, восьмеро, п`ятеро дітей", - сказав меценат.

Довідка. За підсумками паспортизації багатодітних сімей в 2007 р. в області налічувалося 6642 багатодітні сім`ї (в 2006 р. - 5534). Підсумки паспортизації свідчать, що 1448 багатодітних сімей області потребують поліпшення житлових умов, 882 сім`ї - надання додаткової матеріальної допомоги. Особливо складна ситуація спостерігається в сім`ях, у яких народилося і виховується 10 і більше дітей.