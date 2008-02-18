Нардепи пообіцяли допомагати області

Харків. 18 лютого. УНІАН. В облдержадміністрації відбулася зустріч губернатора Арсена АВАКОВА з народними депутатами України від Харківської області.

Як повідомляє сайт ОДА, нардепи-харків`яни пообіцяли лобіювати актуальні для області питання у Верховній раді.

Зокрема, йшлося про продовження будівництва метрополітену, підготовку Харківщини до проведення Євро2012.

А.АВАКОВ попросив народних депутатів не лише допомогти у виділенні коштів на продовження будівництва харківської підземки, але й проконтролювати їх отримання областю, оскільки останніми двома роками гроші в бюджеті були закладені, проте, так і не були виділені.

Більш того, керівник області відзначив, що для того, аби закінчити здачу нової станції харківської підземки цього року, кошти потрібні вже в першому півріччі, а не в 3-му чи 4-му кварталі, як вони заплановані.

А.АВАКОВ також звернув увагу нардепів на необхідність державного фінансування підготовки Харківщини до Євро-2012. Йдеться про 150 млн. грн. За словами голови облдержадміністрації, на найближчу сесію обласної ради вже буде винесена програма підготовки області до футбольної першості Європи.

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації Сергій ОВСЯННИКОВ попросив народних депутатів тримати на контролі питання компенсації пільгового проїзду певних категорій громадян в міському транспорті. Він зазначив, що пільгове використання харківського транспорту повністю не компенсується, а на компенсацію пільгового проїзду студентів у харківському метрополітені кошти взагалі не виділяються.

Губернатор відзначив, що передав всю необхідну документацію з усіх питань Президентові України і в Кабінет міністрів. Народних депутатів - харків`ян керівник області попросив допомогти в рішенні харківських питань на рівні Верховної ради.

У свою чергу, народні депутати, присутні на зустрічі, пообіцяли серйозно зайнятися лобіюванням харківських питань, і практично упевнені в позитивному вирішенні всіх проблем. Крім того, надійшла пропозиція влаштовувати такі зустрічі регулярно, аби нардепи-харків`яни були в курсі ситуації на Харківщині і завжди могли допомогти у вирішенні тих чи інших питань.

У зустрічі взяли участь Олександр ФЕЛЬДМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ, Володимир ФІЛЕНКО, Петро ЮЩЕНКО, Юлія КОВАЛЬОВА, Дмитро ШЕНЦЕВ і Василь ПОТАПОВ.