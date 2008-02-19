Львівський губернатор подав у відставку

Львів. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні, 19 лютого, голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК написав на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

У прес-службі відмовилися коментувати причини, через які П.ОЛІЙНИК подав у відставку.

У коментарі ЗМІ депутат Львівської облради Олександр СТАРОВОЙТ зазначив, що «причиною відставки губернатора Львівщини Петра ОЛІЙНИКА стала розбіжність його позицій щодо розвитку регіону з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ».

За словами О.СТАРОВОЙТА, найреальнішим кандидатом на посаду голови Львівської ОДА є перший заступник П.ОЛІЙНИКА Валерій П’ЯТАК, який зараз стане виконувачем обов’язків голови ЛОДА.

Довідка УНІАН. Указ про призначення П.ОЛІЙНИКА головою Львівської ОДА Президент В.ЮЩЕНКО підписав 4 лютого 2005 р.