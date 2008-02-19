Львівський губернатор подав у відставку
Прес-служба не коментує поді
Львів. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні, 19 лютого, голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК написав на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
У прес-службі відмовилися коментувати причини, через які П.ОЛІЙНИК подав у відставку.
У коментарі ЗМІ депутат Львівської облради Олександр СТАРОВОЙТ зазначив, що «причиною відставки губернатора Львівщини Петра ОЛІЙНИКА стала розбіжність його позицій щодо розвитку регіону з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ».
За словами О.СТАРОВОЙТА, найреальнішим кандидатом на посаду голови Львівської ОДА є перший заступник П.ОЛІЙНИКА Валерій П’ЯТАК, який зараз стане виконувачем обов’язків голови ЛОДА.
Довідка УНІАН. Указ про призначення П.ОЛІЙНИКА головою Львівської ОДА Президент В.ЮЩЕНКО підписав 4 лютого 2005 р.