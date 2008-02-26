Затримали водія, який збив одночасно декількох пішоходів

Харків. 26 лютого. УНІАН. Водія автомобіля "ГАЗ-31029", що 17 лютого збив у Харкові (на пр.Ільїча) групу пішоходів, 24 лютого затримали співробітники міліції.

Як повідомили агенції "SQ" в Центрі суспільних зв`язків ГУ МВС України в Харківській області, громадянин Росії, 1973 г.р., намагався на своєму автомобілі залишити Україну. Він був затриманий і доставлений у Жовтневий райвідділ ГУ МВС України в Харківській області для подальшого з`ясування обставин події.

Як повідомлялося, вночі 17 лютого в Харкові, на пр.Ільїча, автомобіль збив групу пішоходів, після чого водій втік з місця події. У період з 17 по 19 лютого сім харків`ян з тілесними ушкодженнями, одержаними в результаті цієї ДТП, звернулися в лікарні Харкова.