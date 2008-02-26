Львівським губернатором став Кмить

Харків. 26 лютого. УНІАН. Указом Президента України на посаду голови Львівської облдержадміністрації призначено Миколу КМИТЯ.

Про це було офіційно повідомлено депутатам Львівської обласної ради під час сьогоднішнього сесійного засідання, повідомив кореспонденту УНІАН депутат Львівської облради, секретар міжфракційного об`єднання “Наша Україна” Олесь СТАРОВОЙТ.

“М.КМИТЬ є генеральним директором холдингу IDS Group, який виробляє і продає мінеральні води "Моршинська", "Миргородська". Він нова людина у державному управлінні, не має великого досвіду роботи, але має змогу об`єктивно оглянути та оцінити напрацювання в області та продовжити позитивні починання попереднього губернатора Петра ОЛІЙНИКА. Сподіваємося, що він також знайде співпрацю з депутатським корпусом Львівщини”, - зазначив О.СТАРОВОЙТ.

Довідка УНІАН. М.КМИТЬ народився у 1966 році у місті Бучач Тернопільської області. Одружений, виховує сина й дочку.

Спочатку М.КМИТЬ керував сімейним бізнесом - компанією з виробництва та розливу мінеральної води у Моршині. Згодом став співвласником холдингу IDS Group, куди увійшло його підприємство. Також до холдингу IDS Group входять ЗАТ "ІДС", ВАТ "Нова" та Миргородський завод мінеральних вод.