Директором опери стала Любов Морозко

Рішення облради

Харків. 29 лютого. УНІАН. На посаду директора Харківського академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка обрано Любов МОРОЗКО. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сесія Харківської обласної ради 28 лютого. Директора театру обирали таємним голосуванням. У ньому взяли участь 110 депутатів. 86 голосів було віддано за Л.МОРОЗКО. Кандидатуру Ніни СИДОРИ підтримав 21 депутат. Л. МОРОЗКО закінчила Харківський державний університет ім. Горького (1973 р.), кандидат філософських наук, доцент. Працювала завідуючою бібліотекою, завідувала відділом шкільної молоді Харківського обкому ЛКСМУ, асистентом кафедри філософії, доцентом кафедри теорії культури і філософії науки ХГУ, начальником управління культури Харківської облдержадміністрації. Заслужений працівник культури України. Депутат Харківської обласної ради.

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