Ватажки угруповання організували канал постачання та збуту наркотиків у режимній установі.

У Києві судитимуть членів злочинної організації на чолі зі "смотрящими" у СІЗО.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі столичної поліції, так звані "смотрящі" за двома відділеннями установи організували діяльність злочинної організації, яка поділялась на дві групи. Одна група під їхнім контролем діяла в установі, а інша - на волі під керівництвом раніше судимого "кримінального авторитета".

50-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи на волі, разом зі спільником фасували та маркували наркотичні засоби у себе вдома. Потім двоє інших учасників здійснювали так звані "перекиди" пакунків через паркан київського СІЗО.

Потім двоє утриманців режимної установи підбирали наркотики та під контролем двох "смотрящих" збували у СІЗО. Останні відповідали за розподіл коштів, отриманих від реалізації наркотиків. Частина коштів від збуту йшла на поповнення "общака", решта – на функціонування злочинної організації.

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29 вересня поліцейські направили обвинувальний акт стосовно восьми осіб до Шевченківського райсуду Києва.

Дії організаторів – двох "смотрящих" та 50-ти річного чоловіка, а також учасників злочинної організації кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації (ч. 1, 2 та 5 ст. 255 Кримінального кодексу України); незаконне виробництво , виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307).

Ватажкам злочинної організації може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі, а іншим фігурантам справи - до 12-ти років.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області за вимагання судитимуть "смотрящего" за містом Чорноморськ на прізвисько "Гном".

Автор: Дмитро Хилюк