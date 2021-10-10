За даними поліції, ця операція є найбільшою з вилучення наркотиків у регіоні.

У Дубаї поліція вилучила 500 кг чистого кокаїну на суму понад 500 млн дирхамів (136 млн доларів) під час рейду по боротьбі з наркотиками.

Про це повідомляє Emirates News Agency.

"Під час операції під кодовою назвою "Скорпіон" поліція Дубая припинила спробу контрабанди 500 кг чистого кокаїну в країну для продажу і просування. Наркотики були добре заховані всередині вантажного контейнера", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, ця операція є найбільшою з вилучення наркотиків в регіоні. В результаті було заарештовано члена банди з Близького Сходу, який діяв всередині країни в якості посередника для міжнародного наркосиндиката.

Також вилучено наркотики, якими володів заарештований.

#DubaiPolice foils Drug Smuggling Attempt of 500 Kilograms of Cocaine. pic.twitter.com/bdv4wFaUsJ — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 10, 2021

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, який перевозив кокаїн у коробці з цукерками.

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Автор: Тамара Отовська