На озері Тельбін у Києві врятували жінку, яка провалилася під лід під час катання на ковзанах.

Про це повідомляють у Головному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій України у Києві.

Інцидент стався 24 грудня. О 15:23 рятувальникам повідомили, що на озері Тельбін тоне людина.

Прибулі працівники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою гідрокостюму приступили до порятунку жінки, яка провалилася під лід під час катання на ковзанах.

Жінку доставили до берега, де передали працівникам бригади швидкої медичної допомоги.

Читайте такожНа Харківщині жінка обеззброїла і випхала злодія з сокирою, який вдерся до будинкуРаніше повідомлялося, що у Херсонській області потонули двоє дітей, які гралися на кризі.

Вас також можуть зацікавити новини: