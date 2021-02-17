На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав.

Після десяти днів морозів до європейських міст почало повертатися тепло. У Амстердамі на каналі люди, що каталися на ковзанах, провалилися під лід.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожМешканці Мельбурну спостерігали падіння метеору: небо осяяв яскравий спалах (відео)

Мережею розлетілося відео, як під групою відпочивальників тріснула крига й ті опинилися по пояс у воді.

На щастя, поруч опинилися небайдужі перехожі, які допомогли їм вилізти за допомогою мотузок та ключок.

На інших кадрах під лід пішов ковзаняр, який вирішив покататися у самому лише спідньому. Відчайдуха теж дістати із крижаної води.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН