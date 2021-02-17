Після десяти днів морозів до європейських міст почало повертатися тепло. У Амстердамі на каналі люди, що каталися на ковзанах, провалилися під лід.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожМешканці Мельбурну спостерігали падіння метеору: небо осяяв яскравий спалах (відео)
Мережею розлетілося відео, як під групою відпочивальників тріснула крига й ті опинилися по пояс у воді.
На щастя, поруч опинилися небайдужі перехожі, які допомогли їм вилізти за допомогою мотузок та ключок.
На інших кадрах під лід пішов ковзаняр, який вирішив покататися у самому лише спідньому. Відчайдуха теж дістати із крижаної води.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Грецію накрили сильні снігопади: температура різко знизилась (фоторепортаж, відео)
- У Скадовську рятувальники дістали з-під криги дитину (відео)
- Морози накрили південь США: температура впала до -18°, закриті кілька аеропортів (відео, фоторепортаж)
- Через сильні морози замерзло Балтійське море (фоторепортаж, відео)
- У Греції призупинили вакцинацію через сильні снігопади (фоторепортаж, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram