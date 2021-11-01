19-річний пасажир помер у лікарні.

Слідчі Теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Інцидент стався ще 28 жовтня. Уночі поліцейський батальйону патрульної поліції міста Біла Церква завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали.

Патрульний перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

Читайте такожКиянин через помсту підпалив та обстріляв автівку знайомого (фото)Його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні, де він наступного дня помер.

Правоохоронця підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 листопада встановили нову дозволену швидкість для руху містом.

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Автор: Людмила Жерновська