У мережі опублікували фотографії Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові на Infifniti.
Знімки публікує Telegram-канал Харків 1654.
Повідомляється, що водій може самостійно ходити. На фото можна побачити, що у нього розбита голова.
За даними Харків LIVE, його батьки відразу після інциденту подали заяву про викрадення автомобіля.
ХС/Харків публікує скриншоти листування, в якому нібито винуватець ДТП хвалиться в листуванні в Instagram, що "проїжджав" таких як вона "не один раз".
"Краще мати багато грошей і спокійно гуляти", - йдеться в листуванні.
Згідно з інформацією харківських пабліків, у віці 14 років він стріляв у жінку в супермаркеті, після чого направив пістолет у бік її сина.
"Я до нього підійшов, і він почав мені погрожувати і моїй родині. Говорити, що ми - ніхто і він засадить нас у поліцію, і ще потім ми заплатимо йому грошей. Він казав, що його куртка коштує більше, ніж моя сім'я", – розповідав 19-річний потерпілий про досвід спілкування з Харківським.
Після ДТП підлітка доправили до реанімації, де виявилося, що його здоров'ю нічого не загрожує.
Смертельна ДТП у Харкові
У Харкові поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, в якій загинув водій "Chevrolet Aveo" і постраждали три людини.
За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє отримали травми.