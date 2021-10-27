Повідомляється, що його батьки заявили про викрадення автомобіля.

У мережі опублікували фотографії Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові на Infifniti.

Знімки публікує Telegram-канал Харків 1654.

Повідомляється, що водій може самостійно ходити. На фото можна побачити, що у нього розбита голова.

За даними Харків LIVE, його батьки відразу після інциденту подали заяву про викрадення автомобіля.

ХС/Харків публікує скриншоти листування, в якому нібито винуватець ДТП хвалиться в листуванні в Instagram, що "проїжджав" таких як вона "не один раз".

"Краще мати багато грошей і спокійно гуляти", - йдеться в листуванні.

Згідно з інформацією харківських пабліків, у віці 14 років він стріляв у жінку в супермаркеті, після чого направив пістолет у бік її сина.

"Я до нього підійшов, і він почав мені погрожувати і моїй родині. Говорити, що ми - ніхто і він засадить нас у поліцію, і ще потім ми заплатимо йому грошей. Він казав, що його куртка коштує більше, ніж моя сім'я", – розповідав 19-річний потерпілий про досвід спілкування з Харківським.

Після ДТП підлітка доправили до реанімації, де виявилося, що його здоров'ю нічого не загрожує.

Смертельна ДТП у Харкові

У Харкові поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, в якій загинув водій "Chevrolet Aveo" і постраждали три людини.

За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє отримали травми.

Автор: Людмила Жерновська