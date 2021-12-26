Злочин стався ввечері 20 грудня.

У Києві затримали чоловіків, причетних до вчинення умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області - головного лікаря одного з місцевих санаторіїв, тіло якого з ознаками насильницької смерті знайшли у лісосмузі під Києвом.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, зловмисникам повідомлено про підозру за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю.

Читайте такожНа Полтавщині знайдені мертвими три особи: рятувальники розкрили подробиціВодій та його 43-річний приятель - громадянин Киргизької Республіки, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина.

У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти.

Зусиллями працівників Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині через 4 роки затримали злочинця, який разом зі спільником зґвалтував дитину в Одесі.

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