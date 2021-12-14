За попередньою інформацією, підозрюваними у вбивстві є товариші по службі загиблого.

На Дніпропетровщині у лісосмузі виявили вбитим військовослужбовця, який проходив службу у військовій частині А1302.

Про це повідомляється на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.

"Сьогодні у районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області біля автодороги Губиниха-Вільне у лісосмузі співробітники Національної поліції виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302.

Читайте такожУ Києві водій "скоротив шлях", грубо порушивши ПДР: у мережі показали відеоУ результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження.

"Першочерговими слідчо-оперативними діями працівниками поліції встановлено та затримано підозрюваних у вчинені злочину. За попередньою інформацією, ними є військовослужбовці цієї ж військової частини", - додали у бригаді.

За фактом смерті військовослужбовця наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування.

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Автор: Світлана Макринська