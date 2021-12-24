Інцидент трапився в Одесі, першого гвалтівника затримали у 2019 році, а другий "гастролював" по Україні та переховувався.

На Хмельниччині затримали чоловіка, який разом зі спільником зґвалтував дитину в Одесі. Першого зловмисника затримали у 2019 році, а другий переховувався та "гастролював" Україною.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився ще у липні 2017 року. Двоє зловмисників зґвалтували 13-річну дівчинку. Чоловіки втекли, їх почала шукати поліція. Одного з них затримали у 2019 році. А другого затримати одразу не вдалося. Він переховувався від правоохоронців та "гастролював" по Україні.

23 грудня зловмисника нарешті затримали. Чоловік жив у своєї співмешканки в місті Шепетівка Хмельницької області. Гвалтівник втік з Одеси та намагався сховатися від правосуддя.

Читайте такожЗаманив хитрістю: у Криму чоловік ледь не зґвалтував 8-річного хлопчика"26-річний одесит підозрюється за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові чоловік у жіночому одязі прийшов у школу й намагався розбестити ученицю 2 класу.

Вас також можуть зацікавити новини: