Рейдерський напад на Євангельську Церкву “Християнська Надія” стався 25 січня у Дніпровському районі Києва неподалік парку “Перемога”. Нападники-тітушки повалили паркан й атакували пункт обігріву безпритульних, повідомили на сторінці Церкви.

Нападники увірвалися на територію вранці 25 січня.

“Підвезена автобусом група із 20-25 невідомих осіб у чорному (тітушок) повалила кілька десятків метрів паркану на земельній ділянці за адресою вул. Жмаченка, 20, атакували пункт обігріву безхатьків, після чого зникла. Представники Церкви викликали поліцію. Хуліганські дії та пошкодження майна зафіксували”, - зазначається на сторінці Церкви у Фейсбук.

За словами віруючих, вони не раз попереджали владу про можливість рейдерського нападу.

“Звертаємо увагу, що напад тітушок є наслідком необдуманого рішення міської ради від 24 вересня 2020 року про розірвання з нашою Церквою договору оренди земельної ділянки Жмаченка, 20. Результатом стало те, що під брехливими гаслами турботи про “інтереси київської громади”, “захисту довкілля” ділянку захоплюють кримінальні елементи. Справжня ціль — передати ділянку будівельним компаніям під забудову”, - пояснюють євангелісти.

Віруючі відмічають, що впізнали окремих нападників. Вони захоплювали землю, де згодом були зведені ЖК “Автограф” і “Новий автограф” братів Насіковських.

“Наші віруючі впізнали декотрих із нападників — вони не місцеві жителі. Ці особи в 2014-2015 роках брали участь у незаконному захопленні сусідньої земельної ділянки, де згодом будівельною компанією “DIM” братів Насіковських були зведені житлові комплекси “Автограф” і “Новий автограф”. Тоді за підтримки тітушок і всупереч волі місцевих жителів забудовою була знищена ділянка лісу”, - пояснюють у Церкві “Християнська надія”.

На думку віруючих, напад 25 січня є частиною спланованої рейдерської атаки.

“На “підтримку” нападників 25 січня виступили в інтернеті продажні псевдоактивісти з так званих громадських організацій “Твердиня” і “Стоп свавіллю”. Місце злочину одразу відвідав псевдоактивіст Ігор Мірошниченко. Відомо, що ці “організації” та “активісти” давно діють в інтересах забудовників Насіковських і Вадима Столара, які через тіньові схеми намагаються контролювати землі та будівельний ринок столиці. Дії нападників слід кваліфікувати як діяльність організованого злочинного угрупування!” - відзначають у Церкві.

На ділянці Жмаченка, 20, ідеться в повідомленні, Церква планує збудувати містечко з реабілітації дітей-інвалідів.

“Понад 15 років наша Церква займається допомогою дітям-візочникам, дітям із діагнозом аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Поява сучасного духовно-благодійного містечка дозволить суттєво розширити програми реабілітації. Уже розроблений ескізний проєкт духовно-благодійного містечка та отримані містобудівні умови”, - поінформували євангелісти.

Наостанок віруючі запевнили, що шукатимуть допомоги за кордоном.

«“Християнська надія” звертатиметься за підтримкою до зарубіжних посольств, міжнародних громадських та релігійних організацій, благодійних фондів, меценатів. Ми не дозволимо порушувати права віруючих і дітей-інвалідів на користь меркантильних інтересів кримінального бізнесу», - запевнили християни-євангелісти.

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Автор: УНІАН